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    Hırsızın evinden 2 kamyon çalıntı malzeme çıktı!  ve kardeşleri de soymuş

    'de Hırsız , 3 yıldır onlarca evden yüzlerce eşya çaldı. Araçta yanına oturttuğu oyuncak ayı sayesinde yakalandı. Evinden ise 2 kamyon çalıntı malzeme çıktı. Görenler şaştı kaldı...

    Dünyaları çalmıs

    Denizli'de jandarma ekipleri, şikayet üzerine hırsızlık şüphelisi .'nın kimliğini belirledi. Şüphelinin girdiği bir evden çaldığı ve aracı kullanırken yanına oturttuğu oyuncak ayıdan yola çıkarak 3 ay yoğun bir takip yapan ekipler, hırsızın evinde yakaladı.

    Yapılan operasyonda apartmanın çatısı ve bodrumunda onlarca hırsızlık olayında çalışan yüzlerce eşya ele geçirildi.

    VİNÇLE ÇIKARMIŞ


    Yaklaşık 3 yıldır özellikle bağ evleri olmak üzere birçok ilçeden hırsızlık yaptığı tespit edilen Hilmi K'nın, çaldığı eşyaları otomobille evine getirdiği ve apartmanın dış cephesine kurduğu vinçle büyük bir bölümünü çatıya çıkardığı anlaşıldı. Apartmanın çatısı ve bodrumundan çıkartılan yüzlerce çalıntı malzeme 2 ayrı kamyona yüklenerek bahçesine serildi. Büyük bir motor firmasında ustabaşı olarak çalıştığı öğrenilen şüphelinin, adliyeye sevk edildi.

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    Haberler Yaşam Hırsızın evinden 2 kamyon çalıntı malzeme çıktı! Uğur ve Mustafa Yıldıran kardeşleri de soymuş