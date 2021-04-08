Denizli'de jandarma ekipleri, şikayet üzerine hırsızlık şüphelisi Hilmi K.'nın kimliğini belirledi. Şüphelinin girdiği bir evden çaldığı ve aracı kullanırken yanına oturttuğu oyuncak ayıdan yola çıkarak 3 ay yoğun bir takip yapan ekipler, hırsızın evinde yakaladı.

Yapılan operasyonda apartmanın çatısı ve bodrumunda onlarca hırsızlık olayında çalışan yüzlerce eşya ele geçirildi.

VİNÇLE ÇIKARMIŞ



Yaklaşık 3 yıldır özellikle bağ evleri olmak üzere birçok ilçeden hırsızlık yaptığı tespit edilen Hilmi K'nın, çaldığı eşyaları otomobille evine getirdiği ve apartmanın dış cephesine kurduğu vinçle büyük bir bölümünü çatıya çıkardığı anlaşıldı. Apartmanın çatısı ve bodrumundan çıkartılan yüzlerce çalıntı malzeme 2 ayrı kamyona yüklenerek Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesine serildi. Büyük bir motor firmasında ustabaşı olarak çalıştığı öğrenilen şüphelinin, adliyeye sevk edildi.