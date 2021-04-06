İstanbul 10. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Emre Aşık ve avukatı katılırken, Yağmur Aşık duruşmaya gelmedi. Mahkeme, daha önce çocukları Erol, Elvin ve Eslem'in geçici velayetini Yağmur Aşık'a vermiş ve aylık 10 bin lira nafaka ödenmesini hükmetmişti.

Emre Aşık, daha sonra eşinin çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yağmur Aşık hakkında 'basit yaralama ve kötü muamele' suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasının ardından Aile Mahkemesi, üç çocuğun geçici velayetini baba Emre Aşık'a verdi.

Emre Aşık da çocuklarını haciz kararıyla Yağmur Aşık'tan almıştı. Bunun üzerine Yağmur Aşık karşı dava açmış ve çocukların velayetini istemişti. Dünkü duruşmada Emre Aşık'ın getirdiği iki yeni tanık dinlendi.

Yağmur Aşık'ın vekili tarafından çocukların velayetinin anneye verilmesi için tekrardan talepte bulunuldu. Mahkeme, velayet talebini reddetti.