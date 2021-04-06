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    , 'a karşı ikinci kez çocuklarının velayetini kazandı

    Eski futbolcu , boşanma aşamasında olduğu eşi 'a karşı ikinci kez çocuklarının velayetini kazandı. Yağmur Aşık'ın, eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için ve adlı tetikçileri tuttuğu iddia edildi. Dava 'nde devam ediyor.

    Çocuklarına aşık

    İstanbul 10. 'nde görülen duruşmaya ve avukatı katılırken, duruşmaya gelmedi. Mahkeme, daha önce çocukları , ve 'in geçici velayetini Yağmur Aşık'a vermiş ve aylık 10 bin lira nafaka ödenmesini hükmetmişti.

    Emre Aşık, daha sonra eşinin çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yağmur Aşık hakkında 'basit yaralama ve kötü muamele' suçundan 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmasının ardından Aile Mahkemesi, üç çocuğun geçici velayetini baba Emre Aşık'a verdi.

    Emre Aşık da çocuklarını haciz kararıyla Yağmur Aşık'tan almıştı. Bunun üzerine Yağmur Aşık karşı dava açmış ve çocukların velayetini istemişti. Dünkü duruşmada Emre Aşık'ın getirdiği iki yeni tanık dinlendi.

    Yağmur Aşık'ın vekili tarafından çocukların velayetinin anneye verilmesi için tekrardan talepte bulunuldu. Mahkeme, velayet talebini reddetti.

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