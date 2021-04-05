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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 5 Nisan 2021

    Takvim Gazetesi yazarı 'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 5 Nisan 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram
    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Uzun ince bi yaldayım. Yayamazlık yapıyoyum gündüz gece!
    ile 'ın yakışıklısı



    Çok tatlı değil miyim? Biy maşallah alıyım sizden
    ile 'ın fıstıkları



    Bin 555'inci bakışımı attım mı hiçbir kız karşı koyamaz
    Kimya ile 'nun yakışıklısı



    Ben babamın prensesiyim. Yani kralın kızı!
    Zühal ile Onur Koçhan'ın prensesi Zeynep Koçhan
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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 5 Nisan 2021