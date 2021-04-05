Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 5 Nisan 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Uzun ince bi yaldayım. Yayamazlık yapıyoyum gündüz gece!
Ayşen Cengiz Albayrak ile Lütfi Albayrak'ın yakışıklısı Mustafa Rüzgar Albayrak
Çok tatlı değil miyim? Biy maşallah alıyım sizden
Sinem Budun Gülas ile Ömer Gülas'ın fıstıkları Su Gülas
Bin 555'inci bakışımı attım mı hiçbir kız karşı koyamaz
Kimya ile Fatih Dumlu'nun yakışıklısı Mehmet Çınar Dumlu
Ben babamın prensesiyim. Yani kralın kızı!
Zühal ile Onur Koçhan'ın prensesi Zeynep Koçhan
Uzun ince bi yaldayım. Yayamazlık yapıyoyum gündüz gece!
Ayşen Cengiz Albayrak ile Lütfi Albayrak'ın yakışıklısı Mustafa Rüzgar Albayrak
Çok tatlı değil miyim? Biy maşallah alıyım sizden
Sinem Budun Gülas ile Ömer Gülas'ın fıstıkları Su Gülas
Bin 555'inci bakışımı attım mı hiçbir kız karşı koyamaz
Kimya ile Fatih Dumlu'nun yakışıklısı Mehmet Çınar Dumlu
Ben babamın prensesiyim. Yani kralın kızı!
Zühal ile Onur Koçhan'ın prensesi Zeynep Koçhan