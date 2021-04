Haberler Yaşam Pandemi modası! Salgında giyimde rahatlık öne çıktı...

dünyayı etkisi altına alan Covid - 19 salgını, giyimkuşamda da etkisini gösterdi. Moda 'rahatlık' üzerine kuruldu, spor giyime talep arttı. En çok satılan ürünler arasında eşofmanlar, spor ayakkabılar öne çıktı. Sadece evde ya da spor yaparken değil, her an her yerde giyilmeye başladı. Bazı markalar pandemi sürecinde bu alandaki ürün yelpazesini artırırken, bazı markalar da koleksiyonlarına ev ve spor giyimi ekledi.Kadınlara yönelik 70 liraya da 28 bin 213 liraya da alt-üst eşofman almak mümkün. Spor ayakkabıda da fiyat yelpazesi geniş. 20 liraya ayakkabı sahibi olunabildiği gibi, 10 bin 950 liralık etikete sahip olanlar da var.