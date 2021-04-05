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    modası! Salgında giyimde rahatlık öne çıktı...

    Salgında giyimde rahatlık öne çıktı. Koleksiyonlara giyim damga vurdu. Alt-üst eşofmanlar 70 ile 28 bin lira arasında. 20 liraya da 11 bin liraya da spor ayakkabı var.

    Çığıl Ön Yener
    Pandemi modası!
    Tüm dünyayı etkisi altına alan - 19 salgını, giyimkuşamda da etkisini gösterdi. Moda 'rahatlık' üzerine kuruldu, giyime talep arttı. En çok satılan ürünler arasında eşofmanlar, spor ayakkabılar öne çıktı. Sadece evde ya da spor yaparken değil, her an her yerde giyilmeye başladı. Bazı markalar sürecinde bu alandaki ürün yelpazesini artırırken, bazı markalar da koleksiyonlarına ev ve spor giyimi ekledi.




    Kadınlara yönelik 70 liraya da 28 bin 213 liraya da alt-üst eşofman almak mümkün. Spor ayakkabıda da fiyat yelpazesi geniş. 20 liraya ayakkabı sahibi olunabildiği gibi, 10 bin 950 liralık etikete sahip olanlar da var.












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