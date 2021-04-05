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Haberler Yaşam 'Kilolusun' diye alay edilen genç kız bir yılda fazlalıklarından kurtuldu

kiloları nedeniylearkadaşları dalgageçince henüzilkokul 3'ncüsınıftayken okulubırakan ve kilosu120'ye kadarçıkan SerapToraman (16),azmiyle herkesişaşırttı.Genç kız, pandemi dönemindeevde kaldı. Yaklaşık 1 yıl içinde 60kiloya kadar düşerek, ideal kilosunakavuşmanın mutluluğunu yaşadı.Diyetisyene bile gitmeyen genç kız,"Tatlıyı, ekmek yemeyi bıraktım. Dahaönce kahvaltıda kola tüketiyordum,bu içeceği de sofradan attım. Sağlıklıbeslenmeye başladım. Spor yaptım.Tamamen sebzelerle beslendim" dedi.