'Kilolusun' diye alay edilen genç kız bir yılda fazlalıklarından kurtuldu

İstanbul'da kiloları nedeniyle arkadaşları dalga geçince henüz ilkokul 3'ncü sınıftayken okulu bırakan ve kilosu 120'ye kadar çıkan Serap Toraman (16), azmiyle herkesi şaşırttı.
Genç kız, pandemi döneminde evde kaldı. Yaklaşık 1 yıl içinde 60 kiloya kadar düşerek, ideal kilosuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Diyetisyene bile gitmeyen genç kız, "Tatlıyı, ekmek yemeyi bıraktım. Daha önce kahvaltıda kola tüketiyordum, bu içeceği de sofradan attım. Sağlıklı beslenmeye başladım. Spor yaptım. Tamamen sebzelerle beslendim" dedi.
Genç kız, pandemi döneminde evde kaldı. Yaklaşık 1 yıl içinde 60 kiloya kadar düşerek, ideal kilosuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Diyetisyene bile gitmeyen genç kız, "Tatlıyı, ekmek yemeyi bıraktım. Daha önce kahvaltıda kola tüketiyordum, bu içeceği de sofradan attım. Sağlıklı beslenmeye başladım. Spor yaptım. Tamamen sebzelerle beslendim" dedi.