Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 3 Nisan 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Aslı Özkan Dağdeviren ile Rahim Dağdeviren fıstıkları Deniz





Sema ile Gündüz Güreş'in yakışıklıları Yusuf Eğmen ve Kerim Efe Güreş



Ayfer ile Sadi Gökdoğan'ın yakışıklısı Yusuf Eymen





Fatma ile Osman Kalfe'nin oğulları Mehmet Emir Kalfe

