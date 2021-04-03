Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 3 Nisan 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 3 Nisan 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Aslı Özkan Dağdeviren ile Rahim Dağdeviren fıstıkları Deniz


    Sema ile Gündüz Güreş'in yakışıklıları Yusuf Eğmen ve Kerim Efe Güreş

    Ayfer ile Sadi Gökdoğan'ın yakışıklısı Yusuf Eymen

    Fatma ile Osman Kalfe'nin oğulları Mehmet Emir Kalfe

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 3 Nisan 2021