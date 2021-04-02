Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün akşam saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 ev kullanılmaz hale gelirken, yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
YANGININ BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
Artvin'in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, yangında 4 ev ile samanlık ve ahırlar kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
4 EV YANARAK KÜL OLDU
Artvin merkeze bağlı Ortaköy köyü çıkan yangında 4 ev yanarak kül oldu. Evi yanan vatandaşlar büyük üzüntü ve duygu dolu anlar yaşarken, yangında evi yanan Bircan Sağlam isimli kadın, evinin yanmasını bahçede oturup izlemekten başka ellerinden bir şey gelmediğini söyledi.