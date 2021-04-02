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    155 kilo olarak zor günler geçiren battı 40 kilo verdi

    155 kilo olarak zor günler geçiren battı, azmetti ve başardı. 40 kilo veren ve artık çok daha sağlıklı olan Günbattı, "Spor ve sağlıklı beslenme ile yeni hayatıma başladım" dedi.

    Yeni hayat!

    Eskişehir'de yaşayan Günbattı tam 155 kiloydu. Hayat onun için o kadar zorlaşmıştı ki, mutlaka bir adım atmalıydı. Sabriye Günbattı, soluğu Şehir Hastanesi Obezite Merkezi'nde aldı. İlk sağlık taramasında; fizyolojik ve psikolojik açıdan oldukça büyük sorunlarının olduğu tespit edildi. Tedavi süreci içerisinde ilk olarak hatalı davranışlarından beslenme, uyku ve aktivitenin olumlu yönde değişimi için çaba gösterildi. Olumsuz davranışların, olumlu yönde değişmeye başladı. Fizyolojik ve psikososyal anlamda iyileşme sağlandı. Günbattı, evinde spora devam etti, 40 kilo verdi ve şimdi çok mutlu.

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    Haberler Yaşam 155 kilo olarak zor günler geçiren Sabri ye Günbattı 40 kilo verdi