Eskişehir'de yaşayan Sabriye Günbattı tam 155 kiloydu. Hayat onun için o kadar zorlaşmıştı ki, mutlaka bir adım atmalıydı. Sabriye Günbattı, soluğu Eskişehir Şehir Hastanesi Obezite Merkezi'nde aldı. İlk sağlık taramasında; fizyolojik ve psikolojik açıdan oldukça büyük sorunlarının olduğu tespit edildi. Tedavi süreci içerisinde ilk olarak hatalı davranışlarından beslenme, uyku ve aktivitenin olumlu yönde değişimi için çaba gösterildi. Olumsuz davranışların, olumlu yönde değişmeye başladı. Fizyolojik ve psikososyal anlamda iyileşme sağlandı. Günbattı, evinde spora devam etti, 40 kilo verdi ve şimdi çok mutlu.

Haberler Yaşam 155 kilo olarak zor günler geçiren Sabri ye Günbattı 40 kilo verdi