Manisa S.S.155 Nolu Şehir içi Denetimli Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı 45 D 0133 plakalı otobüs şoförü Kasım Deren, son yolcusunu indirdikten sonra marketten bisküvi almak için otobüsten indi. Otobüse geri bindiğinde koltuğun altında poşet olduğunu fark eden Deren, poşetin içinde altın ve nakit para dolu çanta olduğunu gördü. Güvenlik kameraları incelendi. Akşam çantayı unutan kişinin Havva Gürle olduğu belirlendi. 40 bin lira tutarındaki altın ve nakit para sahibine teslim edildi.
Havva Gürle, "Çok üzüldüm. Ağlarken telefonum çaldı ve çantamın bulunduğunu söylediler. çok mutluyum" dedi.
Havva Gürle, "Çok üzüldüm. Ağlarken telefonum çaldı ve çantamın bulunduğunu söylediler. çok mutluyum" dedi.