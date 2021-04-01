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    Yer: ... Halk otobüsünde unutulan 40 bin liralık altın sahibine teslim edildi

    ’da düğün alışverişine çıkan aile, içi yaklaşık 40 bin TL tutarındaki altın ve nakit para dolu çantayı otobüste unuttu. Otobüsten inerken çantayı fark eden şoför altın ve nakit para dolu çantayı aileye ulaştırdı.

    Üzüntü ve mutluluk
    Manisa S.S.155 Nolu Şehir içi Denetimli Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı 45 D 0133 plakalı otobüs şoförü , son yolcusunu indirdikten sonra marketten bisküvi almak için otobüsten indi. Otobüse geri bindiğinde koltuğun altında poşet olduğunu fark eden Deren, poşetin içinde altın ve nakit para dolu çanta olduğunu gördü. Güvenlik kameraları incelendi. Akşam çantayı unutan kişinin olduğu belirlendi. 40 bin lira tutarındaki altın ve nakit para sahibine teslim edildi.



    Havva Gürle, "Çok üzüldüm. Ağlarken telefonum çaldı ve çantamın bulunduğunu söylediler. çok mutluyum" dedi.
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