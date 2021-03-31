Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 31 Mart 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor.

Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Sema ile Gündüz Güreş'in fıstıkları Ebrar Nida Güreş...





Ayşegül ile Aziz Gültekin'in prensesleri Semra ile Liva...





Hatice ile İlker Türkgeldi'nin kızları Elif...





Aynur ile Önder Sevim'in yavru kartalları Yavuzalp ve Yağızefe...

