Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 30 Mart 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor.

Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Canan ile Ömür Türk'ün fıstıkları Damla Selen Türk...





Hatice ile Önder Türk'ün fıstıkları Amine Betül Türk...





Neslihan ile Ersen Aydın'ın yakışıklısı Alp Aydın...



Tuba ile Kadir Erdağı'nın yakışıklısı Eymen Erdağı...





Zeynep ile Erhan Ünaydın'ın yakışıklısı Miraç...

