Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 29 Mart 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor.

Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Erol ve Natalia Genç'in yakışıklıları Ali İhsan Genç





Burcu ile Alper Sermed'in kızları Aycan ve Esin Sermed





Yeşim ile Yener Paksoy'un oğulları Mert Ali Paksoy





Duygu ile Tarık Yıldırım'ın yavruları Simay ve Eymen Yıldırım







Melek ve Ferhat Dikilitaş'ın yakışıklısı Arel Dikilitaş

