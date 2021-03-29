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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 29 Mart 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 29 Mart 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer aıyor.
    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Erol ve Natalia Genç'in yakışıklıları Ali İhsan Genç


    Burcu ile Alper Sermed'in kızları Aycan ve Esin Sermed


    Yeşim ile Yener Paksoy'un oğulları Mert Ali Paksoy


    Duygu ile Tarık Yıldırım'ın yavruları Simay ve Eymen Yıldırım



    Melek ve Ferhat Dikilitaş'ın yakışıklısı Arel Dikilitaş

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 29 Mart 2021