



KALABALIĞIN OLDUĞU CADDELERE DENETİM

Şehir merkezinde halkın yoğun olarak bulunduğu caddelere de denetim ve kısıtlama getirildi. Trafiğe kapalı olan caddelerde mahalle bekçileri tarafından denetim yapılacağını bildirilen kararda, "Şehir merkezinde bulunan yoğun kalabalıkların oluştuğu gözlemlenen Kanlıkavak ve Dede Korkut Parkları ve Porsuk Nehri gibi kalabalık alanlarda, ziyaretçilerin 8 metrekareye 1 kişi ve gruplar arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmasına, diğer tedbirleri denetlemek amacıyla söz konusu alanlarda İlçe Salgın Denetim Merkezleri tarafından sokağa çıkma kısıtı bulunmayan gün ve saatlerde personel görevlendirilmesine, ilgili kaymakamlıklar tarafından gerekli tedbirler alınarak, Hamamyolu, İsmet İnönü ve İki Eylül Caddeleri'ne giriş-çıkışların kısıtlanarak kontrollü ve yoğunluk oluşturmayacak şekilde sınırlı sayıda vatandaşın girişine izin verilecektir" denildi.