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    İki gün arayla hem eşini, hem de oğlunu kaybeden baba, sinir krizi geçirdi

    'da, , iki gün önce kalp krizinden hayatını kaybetti. Önceki gün de toprağa verildi. Annesinin acısına dayanamayan (22) ise dün mezarlığa gitti. Annesinin kabri başında "Ben bu acıya dayanamıyorum, annemi çok seviyorum" diyerek tabancayla kafasına ateş edip intihar etti. Bir süre sonra yakınlarıyla kabristana giden baba , oğlunun cansız bedeniyle karşılaşınca sinir krizi geçirdi.

    En baba acı

    Adana'da, , iki gün önce kalp krizinden hayatını kaybetti. Önceki gün de toprağa verildi. Annesinin acısına dayanamayan (22) ise dün mezarlığa gitti. Annesinin kabri başında "Ben bu acıya dayanamıyorum, annemi çok seviyorum" diyerek tabancayla kafasına ateş edip intihar etti. Bir süre sonra yakınlarıyla kabristana giden baba , oğlunun cansız bedeniyle karşılaşınca sinir krizi geçirdi.

    Acılı baba, "İki günde iki büyük acı yaşadım" diye feryat etti. Kardeşinin, annesinin mezarı başında öldüğünü gören ablası da "Anne, sen gideli iki gün oldu. Neden kardeşimi yanına aldın? Hem annem gitti hem kardeşim gitti" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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    Haberler Yaşam İki gün arayla hem eşini, hem de oğlunu kaybeden baba, sinir krizi geçirdi