Polisi yaralayan zanlı vuruldu

Gaziantep valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "23 Mart 2021 tarihi, akşam 21.00 sıralarında F.F.İ isimli bir şahıs Deniz Mahallesi'nde Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından durdurulmak istenirken aracıyla ekibe çarpıp kaçmaya çalışmış ve şahsı takip eden H. T isimli polis memurunu 3 el ateş ederek yaralamıştır. Olay esnasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekip personeli de F.F.İ isimli şahsı 2 yerinden vurmak suretiyle yaralamıştır. Yaralı polis memuru H.T.' ve şüpheli F.F. İ'nin bilinci açıktır.