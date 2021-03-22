'Trizomi 18' hastalığı olan Selin'e doktorlar 1 hafta ömür biçti: Ama o şimdi 18'ine girdi

Almanya'da yaşayan Özlem Kaçar, 18 yıl önce bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Doktorlar, Selin adı verilen bebeğe 'Edwards Sendromlu' olduğu için bir hafta ömür biçti. Yaklaşık 750 gram ağırlığında ve 32 santimetre boyunda çok erken dünyaya gelen Selin, hayatta kalma direnciyle bir mucize gerçekleştirdi.

Anne Özlem'in sevgisi, bebeğini yaşatmaya yetti. Şimdi 18 yaşına basan Selin, bu hastalıkla hayatta kalmayı başaranların arasına girdi. Artık destek almadan yürüyebiliyor, bisiklete binip, can simidiyle de olsa yüzebiliyor. Mimikleriyle istediği şeyi anlatabiliyor.