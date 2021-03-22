Sunucu ve oyuncu Seren Serengil, bir süre önce olduğu mide küçültme ameliyatı yüzünden kabusu yaşadı. Güzel sunucu, 46 kiloya düşünce paniğe kapıldı. Ameliyatı yapan Opr. Dr. Ersin Aksu ise "Operasyon sonrası bazı hastalarda 'Dumping Sendromu' dediğimiz durum gelişebiliyor. Yiyeceklerin mideden bağırsağa hızlı geçişi sonucu hasta ağrı, kusma gibi birtakım şikayetler yaşayabiliyor. Birkaç ay içinde düzelir" açıklamasını yaptı.

Ancak güzel sunucu, sosyal medya hesabından yardım istedi: Son haftalarda hastalığım arttı. 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum. Ne olur, bu ameliyatı olanlar bana deneyimlerini anlatsın.