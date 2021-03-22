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    , mide küçültme ameliyatı yüzünden kabusu yaşadı: O doktor açıklama yaptı

    Sunucu ve oyuncu , bir süre önce olduğu mide küçültme ameliyatı yüzünden kabusu yaşadı. Güzel sunucu, 46 kiloya düşünce paniğe kapıldı. Ameliyatı yapan Opr. Dr. ise "Operasyon sonrası bazı hastalarda '' dediğimiz durum gelişebiliyor. Yiyeceklerin mideden bağırsağa hızlı geçişi sonucu hasta ağrı, kusma gibi birtakım şikayetler yaşayabiliyor. Birkaç ay içinde düzelir" açıklamasını yaptı.

    Seren'in feryadı

    Sunucu ve oyuncu , bir süre önce olduğu mide küçültme ameliyatı yüzünden kabusu yaşadı. Güzel sunucu, 46 kiloya düşünce paniğe kapıldı. Ameliyatı yapan Opr. Dr. ise "Operasyon sonrası bazı hastalarda '' dediğimiz durum gelişebiliyor. Yiyeceklerin mideden bağırsağa hızlı geçişi sonucu hasta ağrı, kusma gibi birtakım şikayetler yaşayabiliyor. Birkaç ay içinde düzelir" açıklamasını yaptı.

    Ancak güzel sunucu, sosyal medya hesabından yardım istedi: Son haftalarda hastalığım arttı. 46 kiloya düştüm. Her yemekten sonra sendrom geçiriyorum. Ne olur, bu ameliyatı olanlar bana deneyimlerini anlatsın.

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    Haberler Yaşam Seren Serengil, mide küçültme ameliyatı yüzünden kabusu yaşadı: O doktor açıklama yaptı