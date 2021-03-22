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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 22 Mart 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 22 Mart 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Güzelliğime bir maşallah alayım sizden
    Hilal ile Remzi Yıldırım'ın fıstıkları Ayşe Begüm Yıldırım


    Anne gel şöyle iki lafın belini kıralım
    Cemile ile Mücahit Kızık'ın kızları Betül Serra Kızık


    Ben annemin babamın BAL'ıyım
    Şebnem ile Ahmet Bal'ın balı Almira BAL


    Evlerinin önü bir kötü yokuş, giz gurban olayım bu nasıl bakış? Halının üstüne çaldığın nakış, Gurban olam ilmek çalan eline
    Aysun ile Onur Kenan Kocataş'ın hamarat kızı Elifnaz


    Niloya deyley adıma, fıyçamda yengayenk boya
    Nubar ile Ömer Lütfü Aygün'ün kızları İrem Nur Aygün

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 22 Mart 2021