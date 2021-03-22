Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 22 Mart 2021

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Güzelliğime bir maşallah alayım sizden
Hilal ile Remzi Yıldırım'ın fıstıkları Ayşe Begüm Yıldırım
Anne gel şöyle iki lafın belini kıralım
Cemile ile Mücahit Kızık'ın kızları Betül Serra Kızık
Ben annemin babamın BAL'ıyım
Şebnem ile Ahmet Bal'ın balı Almira BAL
Evlerinin önü bir kötü yokuş, giz gurban olayım bu nasıl bakış? Halının üstüne çaldığın nakış, Gurban olam ilmek çalan eline
Aysun ile Onur Kenan Kocataş'ın hamarat kızı Elifnaz
Niloya deyley adıma, fıyçamda yengayenk boya
Nubar ile Ömer Lütfü Aygün'ün kızları İrem Nur Aygün