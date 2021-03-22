Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 22 Mart 2021

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Güzelliğime bir maşallah alayım sizden

Hilal ile Remzi Yıldırım'ın fıstıkları Ayşe Begüm Yıldırım





Anne gel şöyle iki lafın belini kıralım

Cemile ile Mücahit Kızık'ın kızları Betül Serra Kızık





Ben annemin babamın BAL'ıyım

Şebnem ile Ahmet Bal'ın balı Almira BAL



Evlerinin önü bir kötü yokuş, giz gurban olayım bu nasıl bakış? Halının üstüne çaldığın nakış, Gurban olam ilmek çalan eline

Aysun ile Onur Kenan Kocataş'ın hamarat kızı Elifnaz



Niloya deyley adıma, fıyçamda yengayenk boya

Nubar ile Ömer Lütfü Aygün'ün kızları İrem Nur Aygün