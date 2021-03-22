Şanlıurfa'da, 2 yaşındaki kız yeğenine tokat atıp, sigara içirdiği ve ayaklarını leğende yıkattığı görüntülerle sosyal medyada büyük tepki çeken Aziz Ç. hakkında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hem amca hem de çocuğun babası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Harran'da yaşayan Aziz Ç., 2 yaşındaki kız yeğenine tokat attığı, ayağını yıkattığı ve sigara içirdiği görüntüleri video paylaşım uygulaması TikTok'ta beğeni kazanmak için paylaştı.
Kullanıcıların büyük tepkisi ile karşılaşan Aziz Ç., paylaştığı görüntüleri kaldırıp açıklama yaparak, "Bilerek, isteyerek vurduğumu görmeyin. Videoyu 2 yıl önce çekmiştim. Çünkü severek vuruyordum, hızlı da değildi, acıtarak da değildi. Videoda öyle görünüyor. Sıkıntı yok" diyerek kendisini savundu.