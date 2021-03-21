Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 21 Mart 2021

KIDSTAGRAM isimli yeni köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alacak.
Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Aaaa ne diyon gı hakkat mı? Okullar açılıyo mu?
Nazire ile Yalçın Yıldız'ın kızları Nisa Yıldız.
Bendeki keyif paşada yok.
Hilal ile Remzi Yıldırım'ın yakışıklısı Arif Emir Yıldırım
Ben Kolcular'ın Elsa'sıyım
Gamze ile Korhan Kolcu'nun güzelleri Zeynep Kolcu
Kidstagram olarak Aybüke'nin 1. yaş gününü kutlarız
Gamze ile Eray Kavşut'un prensesleri Aybüke
Anne yemekte pıyasa mı vay?
Özlem ile Ömer Ocak'ın fıstıkları Azra Ocak
Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Aaaa ne diyon gı hakkat mı? Okullar açılıyo mu?
Nazire ile Yalçın Yıldız'ın kızları Nisa Yıldız.
Bendeki keyif paşada yok.
Hilal ile Remzi Yıldırım'ın yakışıklısı Arif Emir Yıldırım
Ben Kolcular'ın Elsa'sıyım
Gamze ile Korhan Kolcu'nun güzelleri Zeynep Kolcu
Kidstagram olarak Aybüke'nin 1. yaş gününü kutlarız
Gamze ile Eray Kavşut'un prensesleri Aybüke
Anne yemekte pıyasa mı vay?
Özlem ile Ömer Ocak'ın fıstıkları Azra Ocak