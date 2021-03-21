Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 21 Mart 2021

KIDSTAGRAM isimli yeni köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alacak.Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.Nazire ile Yalçın Yıldız'ın kızları Nisa Yıldız.Hilal ile Remzi Yıldırım'ın yakışıklısı Arif Emir YıldırımGamze ile Korhan Kolcu'nun güzelleri Zeynep KolcuGamze ile Eray Kavşut'un prensesleri AybükeÖzlem ile Ömer Ocak'ın fıstıkları Azra Ocak