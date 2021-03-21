Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 21 Mart 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 21 Mart 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Kidstagram | 21 Mart 2021
    KIDSTAGRAM isimli yeni köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alacak.
    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Aaaa ne diyon gı hakkat mı? Okullar açılıyo mu?
    Nazire ile Yalçın Yıldız'ın kızları Nisa Yıldız.




    Bendeki keyif paşada yok.
    Hilal ile Remzi Yıldırım'ın yakışıklısı Arif Emir Yıldırım



    Ben Kolcular'ın Elsa'sıyım
    Gamze ile Korhan Kolcu'nun güzelleri Zeynep Kolcu



    Kidstagram olarak Aybüke'nin 1. yaş gününü kutlarız
    Gamze ile Eray Kavşut'un prensesleri Aybüke




    Anne yemekte pıyasa mı vay?
    Özlem ile Ömer Ocak'ın fıstıkları Azra Ocak
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 21 Mart 2021