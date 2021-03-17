170 yıllık Sadık Paşa Konağı satışa çıktı

İstanbul Cihangir'de 24 Odalı, 1320m2 büyüklüğündeki Mehmet Sadık Paşa Konağı satışa çıktı. Polonezköy'ün kurucusu Mikhail Chaikovski Osmanlı tabiyesine geçerken Mehmet Sadık Paşa adını aldı. Cihangir'de 1850'de yaptırdığı 24 bu konağa isim vermedi ama halk arasında Sadık Paşa Konağı olarak biliniyor. Polonya asıllı Sadık Paşa'nın evi (1850-1872), ülkesine dönerken ünlü tüccarı August Hüber'e (1872). Birinci dünya savası bitiminde Betül Mardin'în dedesine satılan bu yapı, Mardin ailesinin kışlık evi olarak kullanıldı. 1 yıl da Japon konsolosluğu olarak hizmet veren 170 yıllık konak için istenilen rakam 40 milyon lira.
Ünlü halkla ilişkiler uzmanı Betül Mardin, Sadık Paşa Konağı'nın hatıralarla dolu olduğunu söyledi.
Ünlü halkla ilişkiler uzmanı Betül Mardin, Sadık Paşa Konağı'nın hatıralarla dolu olduğunu söyledi.