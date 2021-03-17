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    170 yıllık Sadık Paşa Konağı satışa çıktı

    Yıllar önce ’in kışlık evi olarak kullanılan, bir dönem Japon konsolosluğuna ev sahipliği yapan Sadık Paşa Konağı satışa çıktı. 24 odalı konak için istenen rakam 40 milyon lira.

    170 yıllık tarih satılık
    İstanbul Cihangir'de 24 Odalı, 1320m2 büyüklüğündeki Mehmet Sadık Paşa Konağı satışa çıktı. Polonezköy'ün kurucusu Osmanlı tabiyesine geçerken Mehmet Sadık Paşa adını aldı. Cihangir'de 1850'de yaptırdığı 24 bu konağa isim vermedi ama halk arasında Sadık Paşa Konağı olarak biliniyor. Polonya asıllı Sadık Paşa'nın evi (1850-1872), ülkesine dönerken ünlü tüccarı 'e (1872). Birinci dünya savası bitiminde 'în dedesine satılan bu yapı, Mardin ailesinin kışlık evi olarak kullanıldı. 1 yıl da Japon konsolosluğu olarak hizmet veren 170 yıllık konak için istenilen rakam 40 milyon lira.



    Ünlü halkla ilişkiler uzmanı Betül Mardin, Sadık Paşa Konağı'nın hatıralarla dolu olduğunu söyledi.
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    Haberler Yaşam 170 yıllık Sadık Paşa Konağı satışa çıktı