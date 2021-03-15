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    'nın eyaletinde fıkra gibi olay: Köprü havada kaldı

    Ülkenin güneyindeki Bürgstadt kasabasında 11 Mart’ta düzenlenen açılışa, yeni köprüden karşıya geçmek isteyen anaokulu çocukları başta olmak üzere birçok kasaba sakini katıldı. Bir vinç yardımıyla havaya kaldırılan köprü, planlanan noktaya doğru indirilirken yapıda bir sorun olduğu anlaşıldı.

    Alman sınıfta kaldı

    Ülkenin güneyindeki Bürgstadt kasabasında 11 Mart'ta düzenlenen açılışa, yeni köprüden karşıya geçmek isteyen anaokulu çocukları başta olmak üzere birçok kasaba sakini katıldı. Bir vinç yardımıyla havaya kaldırılan köprü, planlanan noktaya doğru indirilirken yapıda bir sorun olduğu anlaşıldı.

    Açılışa katılan vali , inşaatı izleyen çocuklara dönüp "Köprü sığmıyor" dedi. Köprünün uzunluğu doğru ölçülmüş olsa bile, yapının bir tarafındaki direklerden birinin 14,5 santimetre daha uzun yapıldığı fark edildi. Yetkililer, skandal nedeniyle özür diledi.

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