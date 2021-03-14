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    18 li 9 villa kiralayıp sahte Bitcoin çağrı merkezi kurdu

    Kripto paralara olan ilgiyi kullanan liler 'da kiraladıkları 9 villada tezgah kurup binlerce kişiyi dolandırdı. Çakma Çin malı Bitcoinleri pazarlayan 18 Çinli yakalanırken evlerde rehin tutulan 101 Çin vatandaşı da kurtarıldı.

    Çakmacoin

    Kripto paralara olan ilgiyi kullanan liler 'da kiraladıkları 9 villada tezgah kurup binlerce kişiyi dolandırdı. Çakma Çin malı Bitcoinleri pazarlayan 18 Çinli yakalanırken evlerde rehin tutulan 101 Çin vatandaşı da kurtarıldı.

    Çin'in İstanbul Başkonsolosluğuna başvuran Çin vatandaşı . (29) ve . (28), internet üzerinden gördükleri finans sektörüyle ilgili iş ilanına müracaat edip çalışmak için 'ye geldiklerini, kripto para alım satım işlemi yapma vaadiyle dolandırıcılık yapmaya zorlandıklarını anlatıp şikayetçi oldu.

    Polis operasyonunda villalardan 1.6 milyon lira ile çok sayıda yabancı para ve pasaport ile yüklü miktarda paranın olduğu banka hesapları ele geçirildi.


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    Haberler Yaşam 18 Çinli 9 villa kiralayıp sahte Bitcoin çağrı merkezi kurdu