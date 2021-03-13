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    Hayat cebe sığar! döneminde dijital sağlık uygulamalarına ilgi arttı

    tip salgını döneminde hayat cebe sığdı! Dijital sağlık uygulamalarına ilgi arttı. Sadece ’de bir aplikasyonun değeri 25 bin dolara çıktı!

    Hayat cebe sığar
    Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, insan ömrü uzadı. Artan yaşlı nüfus, ortaya çıkan hastalıklar ise sağlık sektöründe yenilikleri ortaya çıkardı. 2019'un aralık ayından itibaren hayatımızda olan COVİD-19 salgını, hayatımızda birçok değişikliğe imza attı. Bilgisayar ve cep telefonlarına sığan uygulamalar, hayatımızın değişmez bir parçası halini aldı.

    Bunların başında dijital sağlık uygulamaları vardı. Tek tıkla tüm sağlık bilgilerimize ulaşabileceğimiz bu uygulamalar, milyonlarca kişi tarafından kullanıldı. 'de 22 milyon dolarlık yatırım çeken dijital sağlık aplikasyonları yatırımcıların da ilgisini çekmeye başladı.

    En değerli uygulamalar ise şöyle sıralandı:



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