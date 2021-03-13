Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, insan ömrü uzadı. Artan yaşlı nüfus, ortaya çıkan yeni hastalıklar ise sağlık sektöründe yenilikleri ortaya çıkardı. 2019'un aralık ayından itibaren hayatımızda olan COVİD-19 salgını, hayatımızda birçok değişikliğe imza attı. Bilgisayar ve cep telefonlarına sığan uygulamalar, hayatımızın değişmez bir parçası halini aldı.
Bunların başında dijital sağlık uygulamaları vardı. Tek tıkla tüm sağlık bilgilerimize ulaşabileceğimiz bu uygulamalar, milyonlarca kişi tarafından kullanıldı. Türkiye'de 22 milyon dolarlık yatırım çeken dijital sağlık aplikasyonları yatırımcıların da ilgisini çekmeye başladı.
En değerli uygulamalar ise şöyle sıralandı:
Bunların başında dijital sağlık uygulamaları vardı. Tek tıkla tüm sağlık bilgilerimize ulaşabileceğimiz bu uygulamalar, milyonlarca kişi tarafından kullanıldı. Türkiye'de 22 milyon dolarlık yatırım çeken dijital sağlık aplikasyonları yatırımcıların da ilgisini çekmeye başladı.
En değerli uygulamalar ise şöyle sıralandı: