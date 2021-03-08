Antalya'da ilik nakliyle lösemiyi yenen Öykü Arin Yazıcı, 6 yaşına giriyor. Her şey yolunda giderse sonbaharda yaşıtlarıyla birlikte ilkokula başlıyor.
OXFORD'A GÜLSEREN
Gülseren Bozkurt, mezarlıkta çiçek satıp kızı Merve'yi Oxford'a gönderdi. "Bir gün değil her gün Kadınlar Günü olmalı" dedi.
ZEHİR ÇINAR'I
Oyuncu Ayşegül Çınar, eğlence dönüşü çevirmeye takıldı. Aracında uyuşturucu ile yakalandı.
OXFORD'A GÜLSEREN
Gülseren Bozkurt, mezarlıkta çiçek satıp kızı Merve'yi Oxford'a gönderdi. "Bir gün değil her gün Kadınlar Günü olmalı" dedi.
ZEHİR ÇINAR'I
Oyuncu Ayşegül Çınar, eğlence dönüşü çevirmeye takıldı. Aracında uyuşturucu ile yakalandı.