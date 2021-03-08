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    kanseri yendi sıra okula geldi

    'da ilik nakliyle lösemiyi yenen , 6 yaşına giriyor. Her şey yolunda giderse sonbaharda yaşıtlarıyla birlikte ilkokula başlıyor.

    Haberler Yaşam Öykü Arin kanseri yendi sıra okula geldi
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