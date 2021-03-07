Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.03.2021 06:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.03.2021 06:59
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'da kan donduran olay: Yol kenarında ceset bulundu

    Son dakika haberine göre, 'da yol kenarında bir erkek cesedi bulundu. Ekiplerin çalışmasının ardından ceset, kimliğinin tespit edilebilmesi ve yakınlarına ulaşılması için morguna kaldırıldı.

    Kan donduran olay! Yol kenarında bulundu

    'da yol kenarında bir erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu ne bildirdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin öldüğünü tespit etti.

    Polis ekipleri ölen kişinin üzerinde kimlik olmadığını belirledi.

    Ekiplerin çalışmasının ardından ceset, kimliğinin tespit edilebilmesi ve yakınlarına ulaşılması için morguna kaldırıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Adana'da kan donduran olay: Yol kenarında ceset bulundu
        Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ