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    'te yaşayan yerleşik yabancılar 'de aşı olmayı tercih etti

    'de, yaklaşık 2 ayda, aşı olanların sayısı 9.5 milyonu geçti. 'te yaşayan yerleşik yabancılar da ülkelerinde değil Türkiye'de aşı olmayı tercih etti.

    Aşık ara fark
    Türkiye'de, yaklaşık 2 ayda, aşı olanların sayısı 9.5 milyonu geçti. 'te yaşayan yerleşik yabancılar da ülkelerinde değil Türkiye'de aşı olmayı tercih etti.



    20 yıldır 'de yaşayan (68), "Burada sağlık sistemi sorunsuzca işliyor" dedi. İngiliz (73) ise şunları söyledi: Aşılama sürecinde hiç sorun yaşamadık.



    Avrupa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar aşı olmak için sıra bekliyor.
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