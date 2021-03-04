Türkiye'de, yaklaşık 2 ayda, aşı olanların sayısı 9.5 milyonu geçti. Muğla Marmaris'te yaşayan yerleşik yabancılar da ülkelerinde değil Türkiye'de aşı olmayı tercih etti.
20 yıldır Türkiye'de yaşayan İngiliz Elizabeth Tracy (68), "Burada sağlık sistemi sorunsuzca işliyor" dedi. İngiliz Mally George Winston (73) ise şunları söyledi: Aşılama sürecinde hiç sorun yaşamadık.
Avrupa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar aşı olmak için sıra bekliyor.
20 yıldır Türkiye'de yaşayan İngiliz Elizabeth Tracy (68), "Burada sağlık sistemi sorunsuzca işliyor" dedi. İngiliz Mally George Winston (73) ise şunları söyledi: Aşılama sürecinde hiç sorun yaşamadık.
Avrupa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar aşı olmak için sıra bekliyor.