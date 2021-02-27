Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 27 Şubat 2021

KIDSTAGRAM isimli yeni köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alacak. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Kaydesim şu öyümcek ağının tadına bak nasılmış!

Duygu ile Furkan Bırık çiftinin afacanları Can ve Mercan Bırık...









Kaydan adamlar sonsuza dek kalmazlar ama anıları kalıcıdır.

Tuğba ile Osman Kaya çiftinin çocukları Beril ve Kutay...









Bahar pembe beyaz olur, güzeller neşeli olur.

Esra ile İbrahim Duman çiftinin fıstıkları Eylül Duman...





Ben de biy gün uzuycam abla sen göyüysün!

Aysun ile Mustafa Karadayı çiftinin çocukları Miray ve Melisa.







Eğer hayatta bir ablan varsa dünyanın en şanslı insanı sensindir.

Suzan ile Bahattin Çağdaş'ın çocukları Cansu ve Tarkan.