Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    MİT efsanesiydi! 97 yaşında hayatını kaybetti

    'nin yetiştirdiği en başarılı gençler arasına girerek, 1940'lı yılların sonunda 'ye giden makina mühendisi , 97 yaşında hayatını kaybetti.

    MİT efsanesiydi!
    Türkiye'nin yetiştirdiği en başarılı gençler arasına girerek, 1940'lı yılların sonunda 'ye giden makina mühendisi , 97 yaşında hayatını kaybetti.

    Yüksek makina mühendisi olan Yontar, yüksek lisans programında ortaya koyduğu üstün başarısından dolayı, New York Liman İşletmesi (Port Authority) tarafından ABD'nin ve dünyanın sayılı üniversitelerinden 'de (MIT) burslu olarak doktora eğitimi almıştı. Yontar, okuduğu dönemde Massachusetts Institute of Technology'nin en özel öğrencilerinden biri olmuştu.




    Türk mühendis, 11 Eylül saldırısında yıkılan Dünya Ticaret Merkezi'nin yapımında çalıştı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam MİT efsanesiydi! Mehmet Yontar 97 yaşında hayatını kaybetti