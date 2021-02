yetiştirdiği en başarılı gençler arasına girerek, 1940'lı yılların sonunda ABD 'ye giden makina mühendisi Mehmet Yontar , 97 yaşında hayatını kaybetti.Yüksek makina mühendisi olan Yontar, yüksek lisans programında ortaya koyduğu üstün başarısından dolayı, New York Liman İşletmesi (Port Authority) tarafından ABD'nin ve dünyanın sayılı üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology 'de (MIT) burslu olarak doktora eğitimi almıştı. Yontar, okuduğu dönemde Massachusetts Institute of Technology'nin en özel öğrencilerinden biri olmuştu.Türk mühendis, 11 Eylül saldırısında yıkılan Dünya Ticaret Merkezi'nin yapımında çalıştı.