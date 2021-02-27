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    : Vurulan, yakılan kadınlardan olmak istemiyorum

    İstanbul’da , eski sevgilisi . tarafından ölümle tehdit edildi. Polise gitti. Ancak kabusu bitmedi. Takıntılı aşığın, arkadaşı Ela’yı da korkuttuğunu öğrendi. Şoka girdi: Vurulan, yakılan kadınlardan olmak istemiyorum

    Elvan’ı korum'ali'
    İstanbul'da , eski sevgilisi . tarafından ölümle tehdit edildi.

    Polise gitti. Ancak kabusu bitmedi. Takıntılı aşığın, arkadaşı Ela'yı da korkuttuğunu öğrendi.

    Şoka girdi: Vurulan, yakılan kadınlardan olmak istemiyorum

    TAHLİYE SEVİNCİ
    'ta , kızını taciz eden adamı katletti. İstinaf 12 yıl cezasını bozup salıverdi.



    KİTAP KURDU
    Çanakkale'de Selman- Hasret Işık, bebeklerini kütüphaneye kaydettirdi. 18 günlük Harika, en küçük üye şimdi....
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    Haberler Yaşam Elvan Koç: Vurulan, yakılan kadınlardan olmak istemiyorum