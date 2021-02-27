İstanbul'da Elvan Koç, eski sevgilisi Ali Barış E. tarafından ölümle tehdit edildi.
Polise gitti. Ancak kabusu bitmedi. Takıntılı aşığın, arkadaşı Ela'yı da korkuttuğunu öğrendi.
Şoka girdi: Vurulan, yakılan kadınlardan olmak istemiyorum
TAHLİYE SEVİNCİ
Maraş'ta Kadir Işık, kızını taciz eden adamı katletti. İstinaf 12 yıl cezasını bozup salıverdi.
KİTAP KURDU
Çanakkale'de Selman- Hasret Işık, bebeklerini kütüphaneye kaydettirdi. 18 günlük Harika, en küçük üye şimdi....
Polise gitti. Ancak kabusu bitmedi. Takıntılı aşığın, arkadaşı Ela'yı da korkuttuğunu öğrendi.
Şoka girdi: Vurulan, yakılan kadınlardan olmak istemiyorum
TAHLİYE SEVİNCİ
Maraş'ta Kadir Işık, kızını taciz eden adamı katletti. İstinaf 12 yıl cezasını bozup salıverdi.
KİTAP KURDU
Çanakkale'de Selman- Hasret Işık, bebeklerini kütüphaneye kaydettirdi. 18 günlük Harika, en küçük üye şimdi....