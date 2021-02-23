Çinlilerde gördü! 3 boyutlu fayans döşemeye başladı talep patlaması yaşadı

Denizli'de yaşayan 33 yaşındaki Gürkan Şakar, 10 yıldır fayans ve seramik işçiliği ile uğraşıyor. Boş vakitlerinde sosyal medyada zaman geçiren Şakar, Çinlilerin fayanslar ile yaptığı 3 boyutlu fayans döşemelerini görünce kendiside yapmaya karar verdi.
İnternet üzerinde Türkiye'de 3 boyutlu fayans yapan kişileri araştıran Şakar'ın bu girişimi sonuçsuz kaldı. Türkiye'de ilk yapan olma özelliğine sahip olduğunu belirten Şakar'ın bir haftalık çalışmasının sonucu ise görenleri hayrete düşürdü.
Kendi sosyal medya hesabı üzerinden son halinin fotoğraflarını paylaşan Şakar'a yurdun dört bir yanından teklif gelmeye başladı.