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    • Yaşam
    • 23.02.2021 11:31
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    • 23.02.2021 11:33
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    Çinlilerde gördü! 3 boyutlu fayans döşemeye başladı talep patlaması yaşadı

    'de 10 yıldır seramik işi ile uğraşan usta, sosyal medyada Çinlilerin 3 boyutlu fayans döşemelerini gördü. Araştırmaları sonucunda bu işlemi 'de kimsenin yapmadığını gören usta bir haftalık uğraşlar sonucu bu tekniği öğrendi ve üretime başladı. Şu anda ise taleplere yetişemiyor.

    İHA
    Çinlilerden gördü! Taleplere yetişemiyor

    Denizli'de yaşayan 33 yaşındaki Gürkan Şakar, 10 yıldır fayans ve seramik işçiliği ile uğraşıyor. Boş vakitlerinde sosyal medyada zaman geçiren Şakar, Çinlilerin fayanslar ile yaptığı 3 boyutlu fayans döşemelerini görünce kendiside yapmaya karar verdi.

    İnternet üzerinde Türkiye'de 3 boyutlu fayans yapan kişileri araştıran Şakar'ın bu girişimi sonuçsuz kaldı. Türkiye'de ilk yapan olma özelliğine sahip olduğunu belirten Şakar'ın bir haftalık çalışmasının sonucu ise görenleri hayrete düşürdü.

    Kendi sosyal medya hesabı üzerinden son halinin fotoğraflarını paylaşan Şakar'a yurdun dört bir yanından teklif gelmeye başladı.



        "TÜRKİYE'DE YAPABİLEN YOK"
        Araştırmalarının sonucunda Türkiye'de 3 boyutlu fayans döşemeciliği yapanın olmadığını belirlediğini söyleyen Gürkan Şakar, "10 yıldır seramik işini yapıyorum.

        Merak sardım 3 boyutlu fayansa ve Çinlilerin yapabildiğini gördüm. Türkiye'de yapabilen yok, iddia ediyorum ve daha önce görmedim. Sosyal medyada yaparlarken gördüm. Nasıl yapılır diye izledim. 6 gün boyunca gece gündüz düşündüm. İlk önce çap parçalarını kesmeyi öğrendim.

        Kestikten sonra tek tek işaretleyerek fayansı elde ettim. Kendi sosyal medyamda paylaştığım için yoğun talep oldu. Baya isteyenler oldu yapalım diye. En kısa sürede tanıtımını yapacağız" dedi.
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