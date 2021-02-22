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yaşayan 42 yaşındaki P.G, 15 yıl önce rehber turist olarak'ya geldi. Burada tanışıp evlendiğieşiyle İngiltere'ye döndü. 4 çocuk yaptı. Kocasından sürekli şiddet gören kadın, eşinden boşandı. Eşi peşini bırakmayınca ise çocuklarını da alarak'ye sığındı. Yerleştiği'da zor günler geçiren İngiliz kadına bölge halkı veel uzattı. Anne ve çocuklarına giyecek ve gıda yardımında bulunan, ayrıca çocukların tablet, kitap ve defter gibi ihtiyaçlarını da karşıladı.vatandaşlığına alınması için başvuru yapıldı.3 yaşındaki, evin bahçesinde oyun oynadığı sırada foseptik çukuruna düştü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun uğraşların ardından küçük çocuğu çukurdan çıkardı. Ağır yaralanan, kurtarılamadı.'de buzlanan yolda kayan hafif ticari araç, boş yolda duvarla aydınlatma direğinin arasına girdi. İki kişi, kendi imkanlarıyla çıktı. Kaza yapan sürücü, "" dedi.