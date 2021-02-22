İngiltere'de yaşayan 42 yaşındaki P.G, 15 yıl önce rehber turist olarak Muğla'ya geldi. Burada tanışıp evlendiği Türk eşiyle İngiltere'ye döndü. 4 çocuk yaptı. Kocasından sürekli şiddet gören kadın, eşinden boşandı. Eşi peşini bırakmayınca ise çocuklarını da alarak Türkiye'ye sığındı. Yerleştiği Muğla'da zor günler geçiren İngiliz kadına bölge halkı ve Kızılay el uzattı. Anne ve çocuklarına giyecek ve gıda yardımında bulunan Kızılay, ayrıca çocukların tablet, kitap ve defter gibi ihtiyaçlarını da karşıladı. Türk vatandaşlığına alınması için başvuru yapıldı. HAYRETTİN ŞAŞMAZ
BIÇAK YARASI
Muğla'da 3 yaşındaki Ferit Bıçak, evin bahçesinde oyun oynadığı sırada foseptik çukuruna düştü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun uğraşların ardından küçük çocuğu çukurdan çıkardı. Ağır yaralanan Bıçak, kurtarılamadı.
İMKANSIZI BAŞARDI!
İstanbul Sarıyer'de buzlanan yolda kayan hafif ticari araç, boş yolda duvarla aydınlatma direğinin arasına girdi. İki kişi, kendi imkanlarıyla çıktı. Kaza yapan sürücü, "Önümdeki otobüs sağa çekince ben de mecbur sola geçtim" dedi.
BIÇAK YARASI
Muğla'da 3 yaşındaki Ferit Bıçak, evin bahçesinde oyun oynadığı sırada foseptik çukuruna düştü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun uğraşların ardından küçük çocuğu çukurdan çıkardı. Ağır yaralanan Bıçak, kurtarılamadı.
İMKANSIZI BAŞARDI!
İstanbul Sarıyer'de buzlanan yolda kayan hafif ticari araç, boş yolda duvarla aydınlatma direğinin arasına girdi. İki kişi, kendi imkanlarıyla çıktı. Kaza yapan sürücü, "Önümdeki otobüs sağa çekince ben de mecbur sola geçtim" dedi.