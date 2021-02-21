'İLK ÖNCE BİZE IŞIK TUTUYORLAR SANDIK'

Geri dönüşüm deposunda kalan işçilerden biri olan Hüseyin Ergin yangınla ilgili, "Yatıyorduk, bu diğer taraftan bizi çağırdılar. Biz kalktık, diğer taraftan ateş geldi, yan depomuzdan geldi. Biz de hemen kalktık, itfaiyeyi aradık. Elimizden de bir şey gelmiyor. Uyandık kötü bir manzara ile karşılaştık işte Allah sonumuzu hayır eylesin. Nasıl başladığını bilmiyorum. Biz uyuyorduk, yandaki arkadaşlar bizi uyandırdı. Yangın yan tarafta başlamış bize de sıçradı" şeklinde konuştu.