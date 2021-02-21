Ümraniye, Dudullu Organize Sanayi içinde yer alan bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan başka bir depoya sıçradı. Herhangi bir ölüm ve yaralanmanın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın saat 05.30 sıralarında Dudullu Organize Sanayi, Azade Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Geri dönüşüm deposunda bulunan plastik atıkların tutuşması ile kısa sürede büyüyen yangın bitişikte bulunan depoya da sıçradı. 4 işçinin içeride uyuduğu sırada çıkan yangını fark eden komşular, çalışanları uyandırdı.
Dışarı çıkan işçiler itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan geri dönüşüm tesisindeki yangını yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucunda tamamen söndürdü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangında geri dönüşüm depolarında hasar oluştu.