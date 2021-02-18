Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 18 Şubat 2021

Gökce ile Yunus Eyüpoğlu'nun fıstık kızları Balım Vera Eyüpoğlu.
Fatma ve Hakan Mırçık'ın çocukları Elif Naz ve İbrahim Mırçık
Merve ile Muhammed Güneroğlu'nun tatlış kızları Duru Güneroğlu
Gökce ile Yunus Eyüpoğlu'nun fıstık kızları Balım Vera Eyüpoğlu.
Fatma ve Hakan Mırçık'ın çocukları Elif Naz ve İbrahim Mırçık
Merve ile Muhammed Güneroğlu'nun tatlış kızları Duru Güneroğlu
Zehra ile Ahmet Berber'in güzel kızları Cemre ve Amine Berber
Özge ve Yasin Süren'in güzel kızları Belinay ile Buğlem Süren
Gizem ile Serdar Kocaman'ın tatlış kızları Nil Kocaman