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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 18 Şubat 2021

    Takvim Gazetesi yazarı 'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 18 Şubat 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 18 Şubat 2021

    Gökce ile Yunus Eyüpoğlu'nun fıstık kızları Balım Vera Eyüpoğlu.

    Fatma ve Hakan Mırçık'ın çocukları Elif Naz ve İbrahim Mırçık

    Merve ile Muhammed Güneroğlu'nun tatlış kızları Duru Güneroğlu

        Zehra ile Ahmet Berber'in güzel kızları Cemre ve Amine Berber

        Özge ve Yasin Süren'in güzel kızları Belinay ile Buğlem Süren

        Gizem ile Serdar Kocaman'ın tatlış kızları Nil Kocaman
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        Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 18 Şubat 2021