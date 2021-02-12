Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 12.02.2021 09:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.02.2021 09:26
    ABONE OL

    SON DAKİKA: firmaları uyardı! Müşterileri promosyon hakkında yanıltmayın

    Son dakika haberi: , perakende sektörüne bir uyarı yaptı. Yapılan uyarıda ağırlıklı olarak gıda sektöründe görülen promosyonlu ürünlere dikkat çekti. Bakanlık, ürün satışlarının artırılması için yapılan bu yöntemde müşterilere çıkan sorunlardan dolayı gerektiği halde ceza verilebileceğini de belirtti.

    Bakanlıktan uyarı geldi! Ceza kesilebilir

    Ticaret Bakanlığı'nın perakende sektörüne yönelik yazdığı yazıda, ağırlıklı olarak gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından, ürün satışlarının artırılması için indirimli veya hediye ürün verilmesi, şifre gönderilerek çekilişe katılım sağlanması gibi yöntemler içeren promosyon kampanyaları düzenlendiği hatırlatıldı.

    "FİRMALARLA İRTİBAT KURULAMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR"

    Milliyet'teki habere göre; Bakanlık yazısında, "Promosyon kampanyalarına ilişkin bakanlığımıza ulaşan başvuruların önemli bir kısmının, tüketicilere vaat edilen promosyon ürünlerinin anlaşmalı noktalardan teslim edilmemesi, düzenlenen çekilişlere ilişkin şifrelerin ulaşmaması ile sorun yaşayan tüketicilerin mağaza görevlilerinden eksik ya da yanlış bilgi alması veya kampanya düzenleyicisi firmalarla irtibat kuramaması olduğu tespit edilmiştir" denildi.



        CEZASI VAR

        Gıda sektörüne ve perakendecilere gönderilen yazıda, promosyon kampanyalarına ilişkin tüketici başvurularının, Reklam Kurulu tarafından incelendiği tüketicilerin aldatıldığı ve yanıltıldığının tespiti halinde, idari ceza verildiği ifade edildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Yaşam SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı firmaları uyardı! Müşterileri promosyon hakkında yanıltmayın