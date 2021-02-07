Hırsızlık için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak öldü

Eşref H., direkte bulunan bazı kabloları kerpeten yardımıyla kesmeye başladı. Kabloları kestiği esnada akıma kapılan Eşref H., elektrik direğinden aşağıya düşerek hayatını kaybetti.

Eşref H.'nin cansız bedenini gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede inceleme çalışması yaptı. Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ise olay yerine gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. Jandarma ekipleri ile cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından Eşref H.'nin cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan Eşref E.'nin Cuma gününden bu yana kayıp olduğu ve ailesi tarafından polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Akıma kapılan Eşref H'nin hırsızlık olmak üzere çok sayıda suç kaydının da olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.