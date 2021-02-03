Dava, söz konusu uyuşmazlığın esasına ilişkin yargılamayla devam edecek.

ÖN İNCELEMEDE, BAZI YAPTIRIMLARIN ASKIYA ALINMASINA HÜKMEDİLMİŞTİ

İran'ın, nükleer anlaşmadan çekilerek, tek taraflı şekilde yaptırımları geri getirmesi nedeniyle ABD'ye karşı UAD'de açtığı davada, iki ülkenin geçici itirazları Ekim 2018'de dinlenmişti.

UAD, 3 Ekim 2018'de İran'ın yaptırımlarının askıya alınmasıyla ilgili tedbir talebini kabul ederek, ABD'nin insani yardım, tıbbi ürünler, gıda ve tarım ürünleri ithalatını etkileyen ve sivil havacılığa uygulanan bazı yaptırımları kaldırılmasına hükmetmişti.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, UAD'nin tedbir kararını açıklamasının ardından iki ülke arasında 1955'te imzalanan "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasının feshedildiğini açıklamıştı.