Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD, açıkladığı kararda, ABD'nin "yetki", "dava konusu" ve "tedbir kararları"na ilişkin itirazlarını oy birliğiyle davanın "kabul edilebilirlik şartları"na ilişkin itirazlarını ise oy çokluğuyla reddetti.
BM'YE BAĞLI UAD'NİN HÜKMÜ
BM yargı organı olan Divan, ABD'nin itirazlarını reddederek uyuşmazlığın 1955'te iki ülke arasında imzalanan "İran-ABD Dostluk Anlaşması"na ilişkin olduğuna hükmetti.
ABD'nin söz konusu anlaşmanın artık geçerli olmadığına yönelik iddialarını reddeden Divan, Ekim 2018'de verilen tedbir kararlarına yönelik ABD'nin itirazlarını da yeterli bulmadı.
Kararda, İran'nın nükleer anlaşmayı tekrar yürürlüğe sokmak amacıyla yargısal süreci kötüye kullandığı yönündeki ABD iddialarını reddeden Divan, davanın "kabul edilebilirlik" şartlarını taşıdığına hükmetti.
İRAN'IN UAD'DE AÇTIĞI DAVA
İran, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilerek yaptırımları geri getirmesinin İran-ABD Dostluk Anlaşması'na aykırı olmadığını savunarak, UAD'de dava açmıştı.
ABD, İran'ın dava yoluyla nükleer anlaşmayı tekrar hayata geçirmeyi istediğini iddia etmişti.