Sakatata geldiler! Üç ayrı ilde trajikomik üç olay pes dedirtti

Yalova'da Ahmet Kıral (55), 4 ay önce şiddetli karın ağrısı nedeniyle gittiği özel hastanede dalak büyümesi tanısı konularak ameliyat edildi. Patoloji sonucu için de dalaktan alınan bir parça, kargo ile İstanbul'a gönderildi. Ancak aradan 15 gün geçti. Bir türlü sonuç gelmedi. Bunun üzerine araştırma yapan Kıral, şoke eden bir gerçekle yüz yüz geldi. Kıral, olayı şöyle özetledi: "Bir sabah beni arayıp dalağın kaybolduğunu söylediler. Kargo şirketi tarafından taşınırken dalağın bulunduğu karton kutu patlamış. Dalak da zarar gördüğü çöpe atılmış. Bunun fotoğrafları da var. Standart kargo olarak taşınmış. Sıradan bir eşya nasıl taşınıyorsa o şekilde muamele yapılmış".
TAZMİNAT DAVASI AÇACAK
Kıral'ın avukatı Yakup Taşci "Bir aylık bekleme sürecinden sonra hastane yetkilileri müvekkilimi çağırıp dalağın yolda kaybolduğunu, bundan dolayı patolojik inceleme yapılamayacağını söylemiş. Müvekkilimde maddi ve manevi zararlar meydana gelmiştir. Çünkü müvekkilimin henüz hastalığı tespit edilememiştir. Bundan dolayı müvekkilim hastane hastane gezmektedir. Bundan dolayı maddi ve manevi hastaneden de talebimiz bulunmaktadır" dedi.
PATOLOJİYE GİDEN PARÇAYI ÇÖPE ATTILAR
Kıral, "Dalağıma, sıradan bir eşya nasıl taşınıyorsa o şekilde muamele yapılmış. Bunun peşini asla bırakmayacağım" diye konuştu.
2- SAĞLAM PARMAĞI KESTİLER
Çorum Boğazkale'da yaşayan Serdar-Edanur Bektur çifti, 1 hafta önce doğuştan sağ başparmağında kasılma olan kız çocukları İclal Berna'yı, tedavi için Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Muayene edilen küçük kız için ameliyat kararı verildi. Küçük çocuk, Dr. Y.E. eşliğinde ameliyata alındı. Aile ameliyattan çıkan kızlarının, sol başparmağının sargılı olduğunu fark etti. Bunun üzerine çift, durumu sağlık görevlilerine anlatıp, çocuklarının yanlış parmağın ameliyata alındığını dile getirdi.
PARMAK KISA KALDI
Kızlarının kasılma olan parmağının yeniden ameliyata alınması isteğini geri çevirerek, hastaneden ayrılan aile, polise giderek doktor hakkında şikâyette bulundu. Çorum İl Sağlık Müdürlüğü doktor hakkında soruşturma başlatılabileceğini belirtti.
3- RAHİME NEŞTER!
Konya'da Çiğdem Sakman, 2018'de karın ağrısı şikayetiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne başvurdu. Yapılan kontrollerde Sakman'a rektum (kalın bağırsak) kanseri teşhisi konuldu ve tedavisine başlandı. Işın tedavisi görmesinin ardından kanserin yayıldığı iddiasıyla Sakman'ın ameliyatla rahmi alındı. Ameliyatın ardından idrar yollarında rahatsızlık yaşayan Sakman, yeniden operasyona alındı. Geçirdiği tüm operasyonların ardından rahminin izinsiz alındığı ve kendisine yanlış tedavi uygulandığını öne süren Sakman, sorumlular hakkında 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı.
TAZMİNAT DAVASI AÇACAK
Kıral'ın avukatı Yakup Taşci "Bir aylık bekleme sürecinden sonra hastane yetkilileri müvekkilimi çağırıp dalağın yolda kaybolduğunu, bundan dolayı patolojik inceleme yapılamayacağını söylemiş. Müvekkilimde maddi ve manevi zararlar meydana gelmiştir. Çünkü müvekkilimin henüz hastalığı tespit edilememiştir. Bundan dolayı müvekkilim hastane hastane gezmektedir. Bundan dolayı maddi ve manevi hastaneden de talebimiz bulunmaktadır" dedi.
PATOLOJİYE GİDEN PARÇAYI ÇÖPE ATTILAR
Kıral, "Dalağıma, sıradan bir eşya nasıl taşınıyorsa o şekilde muamele yapılmış. Bunun peşini asla bırakmayacağım" diye konuştu.
2- SAĞLAM PARMAĞI KESTİLER
Çorum Boğazkale'da yaşayan Serdar-Edanur Bektur çifti, 1 hafta önce doğuştan sağ başparmağında kasılma olan kız çocukları İclal Berna'yı, tedavi için Sungurlu Devlet Hastanesi'ne götürdü. Muayene edilen küçük kız için ameliyat kararı verildi. Küçük çocuk, Dr. Y.E. eşliğinde ameliyata alındı. Aile ameliyattan çıkan kızlarının, sol başparmağının sargılı olduğunu fark etti. Bunun üzerine çift, durumu sağlık görevlilerine anlatıp, çocuklarının yanlış parmağın ameliyata alındığını dile getirdi.
PARMAK KISA KALDI
Kızlarının kasılma olan parmağının yeniden ameliyata alınması isteğini geri çevirerek, hastaneden ayrılan aile, polise giderek doktor hakkında şikâyette bulundu. Çorum İl Sağlık Müdürlüğü doktor hakkında soruşturma başlatılabileceğini belirtti.
3- RAHİME NEŞTER!
Konya'da Çiğdem Sakman, 2018'de karın ağrısı şikayetiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne başvurdu. Yapılan kontrollerde Sakman'a rektum (kalın bağırsak) kanseri teşhisi konuldu ve tedavisine başlandı. Işın tedavisi görmesinin ardından kanserin yayıldığı iddiasıyla Sakman'ın ameliyatla rahmi alındı. Ameliyatın ardından idrar yollarında rahatsızlık yaşayan Sakman, yeniden operasyona alındı. Geçirdiği tüm operasyonların ardından rahminin izinsiz alındığı ve kendisine yanlış tedavi uygulandığını öne süren Sakman, sorumlular hakkında 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı.