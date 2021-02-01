Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    3 kadını sopayla döven caniye 1 yıl ceza veril

    'de geçen yıl trafikte seyir halinde olan Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı ., baba ile kızıyla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 3 kadın, sopayla saldırıya uğradı. Şiddet uygulayan 'ye (57) toplam 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

    Bu nasıl ceza!
    Mersin'de geçen yıl trafikte seyir halinde olan Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K., baba ile kızıyla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 3 kadın, sopayla saldırıya uğradı. Şiddet uygulayan Ali G.'ye (57) toplam 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Karar, para cezasına çevrilerek ertelendi. Tepki gösteren avukat , üst mahkemeye itiraz ettiklerini söyledi.




    trafikte 3 kadına sopayla şiddet uyguladı. Karşılığı ise para cezasına çevrildi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam 3 kadını sopayla döven caniye 1 yıl ceza veril