3 kadını sopayla döven caniye 1 yıl ceza veril

Mersin'de geçen yıl trafikte seyir halinde olan Feride K., kız kardeşi Hilal K. ve arkadaşı Dilara K., baba ile kızıyla tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 3 kadın, sopayla saldırıya uğradı. Şiddet uygulayan Ali G.'ye (57) toplam 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Karar, para cezasına çevrilerek ertelendi. Tepki gösteren avukat Hibe Gökalp, üst mahkemeye itiraz ettiklerini söyledi.
Ali G. trafikte 3 kadına sopayla şiddet uyguladı. Karşılığı ise para cezasına çevrildi.
Ali G. trafikte 3 kadına sopayla şiddet uyguladı. Karşılığı ise para cezasına çevrildi.