"ENAYİ YERİNE KOYDUNUZ"

CHP'li Cahit Berkay, dün akşam attığı tweetle Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'i hedef aldı. Berkay, "EYYYYY ! CHP den istifa eden üç millet vekili......seçilmeniz için size oy verenleri enayi yerine koydunuz...hele böyle bir dönemde..inanamıyorum bu yaptıklarınıza,bu ne sorumsuzluktur???" dedi.