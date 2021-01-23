Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Alyona Kryukova, dün polisi aradı. 27 yaşındaki ünlü manken "1. Krasnogvardeyskiy Proyezd Caddesi'nde 29 yaşındaki bir Türk vatandaşı tarafından alıkonuldum" ihbarını yaptı. Söz konusu Türk'ün kişisel eşyalarını almasına izin vermediğini de anlattı.
Olay yerine giden ekipler soruşturma başlattı. Polis tarafları dinlediğini, daha sonra iki genç arasındaki anlaşmazlığın çözüldüğünü açıkladı. Bu arada 17 yaşından beri mankenlik yapan Alyona Kryukova, 2013'te "Miss Russia" yarışmasının finalistleri arasında yer almıştı.
Ünlü manken bir süre WF channel kanalında sunuculuk da yapmıştı.
Olay yerine giden ekipler soruşturma başlattı. Polis tarafları dinlediğini, daha sonra iki genç arasındaki anlaşmazlığın çözüldüğünü açıkladı. Bu arada 17 yaşından beri mankenlik yapan Alyona Kryukova, 2013'te "Miss Russia" yarışmasının finalistleri arasında yer almıştı.
Ünlü manken bir süre WF channel kanalında sunuculuk da yapmıştı.