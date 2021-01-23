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    Türk genci, ’yı rehin aldı, sonra bıraktı! Gençler evlenmeye karar verdi

    'da , "Bir Türk tarafından alıkonuldum" dedi. Polise gitti. Olay yerine giden ekipler tarafları bir araya getirdi. Kavgayla başlayan kriz neyse ki tatlı bitti! Gençler evlenmeye karar verdi.

    'Miss'ten korkma Alyona!
    'nın başkenti 'da yaşayan , dün polisi aradı. 27 yaşındaki ünlü manken "1. Krasnogvardeyskiy Proyezd Caddesi'nde 29 yaşındaki bir Türk vatandaşı tarafından alıkonuldum" ihbarını yaptı. Söz konusu Türk'ün kişisel eşyalarını almasına izin vermediğini de anlattı.



    Olay yerine giden ekipler soruşturma başlattı. Polis tarafları dinlediğini, daha sonra iki genç arasındaki anlaşmazlığın çözüldüğünü açıkladı. Bu arada 17 yaşından beri mankenlik yapan Alyona Kryukova, 2013'te "Miss Russia" yarışmasının finalistleri arasında yer almıştı.



    Ünlü manken bir süre kanalında sunuculuk da yapmıştı.

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    Haberler Yaşam Türk genci, Miss Russia Alyona’yı rehin aldı, sonra bıraktı! Gençler evlenmeye karar verdi