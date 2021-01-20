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    • Yaşam
    • 21.01.2021 00:37
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    • 21.01.2021 00:43
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    Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu kritik uyarı! , , 'da yağış var mı? Buzlanma ve don...

    Yurda giriş yapan soğuk ve yağışlı hava dalgası batı illerden doğu illere geçiş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, , ’nun güney doğusu, 'nun güneyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği ifade edildi. Öte yandan Meteoroloji, 'un da aralarında olduğu çok sayıda kente sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Uyarıda, "Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. İşte yurt genelinde hava durumunun detayları...

    Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul ve...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.



    Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    Sıcaklıkların Marmara'da 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.



    KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
    Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında olduğu çok sayıda kent için sarı ve turuncu uyarıda bulundu.



    BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

    MARMARA BÖLGESİ
    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    EDİRNE °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu



    İSTANBUL °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    EGE BÖLGESİ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, -1°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 6°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KÜTAHYA °C, -2°C
    Parçalı ve az bulutlu



    AKDENİZ BÖLGESİ
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu ve Hatay çevrelerinin bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ANTALYA °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 3°C
    Parçalı ve az bulutlu



    İÇ ANADOLU BÖLGESİ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, -2°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, -3°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 0°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİVAS °C, -4°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, -2°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    DÜZCE °C, 3°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KASTAMONU °C, -1°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı kar yağışlı

    ZONGULDAK °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    AMASYA °C, 1°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    RİZE °C, 4°C
    Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

    SAMSUN °C, 6°C
    Çok bulutlu

    TRABZON °C, 5°C
    Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

    DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
    Çok bulutlu ve güney doğusu ile Bingöl, Erzurum ve Iğdır çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ERZURUM °C, -8°C
    Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

    HAKKÂRİ °C, -1°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı




    KARS °C, -7°C
    Çok bulutlu

    VAN °C, 0°C
    Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
    Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 1°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GAZİANTEP °C, 1°C
    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

    SİİRT °C, 3°C
    Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    ŞANLIURFA °C, 4°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
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    Haberler Yaşam Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu kritik uyarı! İstanbul, İzmir, Ankara'da yağış var mı? Buzlanma ve don...