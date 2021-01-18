Financal Times Türkiye'nin Afrika'daki atılımını yazdı: Erdoğan'ın büyük oyunu

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarlarıyla yaklaşık son 20 yılda uluslararası politikalarında bambaşka bir politika izliyor. Eskinin aksine sınır kapısının içinde oturan ve oyuna dahil edilmek için bekleyen Türkiye yerine oyun kurucu konumunda olan bir Türkiye var. Başkan Erdoğan liderliğindeki hükümetler Orta Asya başta olmak üzere Balkanlar ve Afrika'da Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan tarihi mirasa sahip çıkmaya çalışıyor.

Türkiye, TİKA gibi kuruluşlarla özellikle Afrika'da faaliyetlerini sürdürürken sömürgeci Avrupa ülkelerinin tam tersine gönül köprüsü kurarak hem Afrika ülkelerinin gelişmesine önayak oluyor. Hem de Türk yatırımcılar için yeni yatırım alanları oluşturuyor. Türkiye'nin Afrika kıtasında yaptığı bu atılım uluslarası kuruluşların da gündeminde. Bunun son örneği de İngiltere merkezli Financal Times gazetesinden geldi.