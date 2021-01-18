2021 Aslanlar için fırtınaldı geçecek! Aşk hayatınız sıkıntıya girebilir... | Burç yorumları

2021'in ilk aylarında aşk arıyorsanız, hayatınızı gerçek bir fırtına gibi istila edecek, ancak bir nedenden ötürü kalbinizin kapılarını kapatmaya karar verdiniz. Venüs'ün etkisi altında, Leo ilk bakışta beklenmedik bir şekilde aşık olacak: profesyonel bir ilişki aniden tutkuyla dolu olabilir, Aslanlar sıradan bir yerde olağanüstü bir toplantı yapacak, her gördüğünüz birinden aşk beyanları alacaksınız.
Ancak bu fırtına Aslan yerlilerinin hayatlarını kalıcı olarak değiştirebilir ve yangın uzun süre devam eder.
Bekar Aslanlar, haritanızda iyi konumlanmış olan Merkür'ün etkisi altında, çocukları için bir partner yerine bir baba veya bir anne arama eğiliminde olacaktır. Aşk ve evlilik arasına kesin bir çizgi çizenler, sizi çok mantıklı ve hiç de duygusal olmadığınızı iddia edebilir.
Ama aslında, gerçekçi tavrınız yaz aylarına karşı geçen zamanla sizin için faydalı olabilir. Her neyse, dikkatli olun çünkü kıskanç bir adama ya da kadına aşık olabilirsiniz ve bu kadar çok değer verdiğiniz bu barış bir illüzyona dönüşebilir! Bir arkadaşlık, 2021'in ilk yarısı geçtikten sonra, aşık olduğunuzu fark edeceksiniz! Tam tersine, aslanlar bundan en ufak bir hoşnut olmayacak.
Kalbiniz zaten bir başkası için atıyorsa, zor bir dönem geçireceksiniz. Evli çiftler için kısa bir gezi yeni bir balayı gibi olacak.
Yılın son yarısında, tutku, birçok iniş ve çıkışla, az ya da çok acı veren önemli bir rol oynayacak.
2021'DE AŞKTA SİZİ NELER BEKLİYOR?
YARIN: BAŞAK BURCU