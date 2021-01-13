İstanbul'da, üç gündür etkili olan yağmur, susuzluk tehlikesi altında olan megakentlileri rahatlattı.
Cuma günü yüzde 19.16 olan doluluk oranı dün yüzde 22 seviyesine çıktı.
10 Ocak Pazar günü yüzde 32.46 olan Istrancalar Barajı'nın doluluk oranı hızla yükselerek 2 günde yüzde 81.93 seviyesine kadar çıktı.
Diğer barajların doluluk oranı ise şöyle; Ömerli 18.50, Pabuçdere 7.17, Sazlıdere 5.83, B. Çekmece 20.28, Alibeyköy 33.18, Terkos 23.67, Kazandere 12.56, Elmalı 27.21, Darlık 45.80.
4 GÜN KAR YAĞACAK
İstanbul'da 4 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor. Cuma günü öğleden sonra başlayacak olan yağış, Pazartesi gününe kadar devam edecek.