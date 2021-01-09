Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    ’da kadın gardiyan, evinde kedisi yetiştirip sattı: Bin 500 lira ceza yazıldı!

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 'da yaşayan gardiyan ceza infaz koruma memuru Handan S.'nin, kaçak kedi yetiştiriciliği yapıp sattığı ileri sürülen evine baskın yaptı. Baskının ardından 8 haya el konulurken, bin 500 lira ceza yazıldı!

    Van anasını!
    Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 'da yaşayan gardiyan ceza infaz koruma memuru Handan S.'nin, kaçak kedi yetiştiriciliği yapıp sattığı ileri sürülen evine baskın yaptı.



    Belediye ve polis ekipleriyle birlikte düzenlenen baskında, hayların yaşam koşullarının uygun olmadığı ve kedilerin kısırlaştırılmadığı saptandı.



    8 Van kedisine ise el konuldu. Bin 500 lira ceza kesildi.





    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Ankara’da kadın gardiyan, evinde Van kedisi yetiştirip sattı: Bin 500 lira ceza yazıldı!