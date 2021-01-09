Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Ankara'da yaşayan gardiyan ceza infaz koruma memuru Handan S.'nin, kaçak kedi yetiştiriciliği yapıp sattığı ileri sürülen evine baskın yaptı.
Belediye ve polis ekipleriyle birlikte düzenlenen baskında, hayvanların yaşam koşullarının uygun olmadığı ve kedilerin kısırlaştırılmadığı saptandı.
8 Van kedisine ise el konuldu. Bin 500 lira ceza kesildi.
Belediye ve polis ekipleriyle birlikte düzenlenen baskında, hayvanların yaşam koşullarının uygun olmadığı ve kedilerin kısırlaştırılmadığı saptandı.
8 Van kedisine ise el konuldu. Bin 500 lira ceza kesildi.