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    • 08.01.2021 10:06
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    SON DAKİKA: E-5' te trafiği kilitleyen kaza! yoluna girdi

    Son dakika haberi: E-5'te bir yolunu ayıran bariyerelere çarptı. mevkii istikametinde bariyerlere çarpan tır kaza yaptı. Kaza nedeniyle trafikte aksama olurken olay yerine ekipler sevk edildi.

    DHA

    D-100 Karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde bariyerlere çarpan tır kaza yaptı.

    Kaza nedeniyle trafikte aksama olurken, tır şoförü hafif şekilde yaralandı.



    Kaza saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu Haramidere mevkiinde meydana geldi.

    Avcılar yönüne giden TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

    TIR ters dönerken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis yönlendirildi.

    Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik oluştu.
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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: E-5' te trafiği kilitleyen kaza! Tır metrobüs yoluna girdi