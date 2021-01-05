Begüm Cansu Karadağ, 23 yaşında 120 kiloya çıktı. Morali bozuk olsa da aşık oldu. Platonik aşkının yanına giden Begüm, "Senden çok hoşlanıyorum" dedi. Aldığı cevap onun hayatını değiştirdi.

Genç adam Begüm'e, "Bu halinle mi beni seviyorsun" sözleri sonrası diyet kararı alan Begüm, 6 ayda imkansızı başardı.

Begüm, "İsmini artık anmak istemiyorum. Onun ağır sözleri sonrası günlerce ağladım. Depresyona girdim. Ancak bir karar aldım. Kilo vermeliydim. Diyete başladım ve 68 kiloya kadar zayıfladım. 6 ayda bu kiloyu verdim. Hedefim 60 kiloya inerek hatlarımı düzgünleştirmek. Bu nedenle kardiyo ve fitness yapıyorum. Ajansına kaydoldum ve gelecekte iyi bir model olmak istiyorum" dedi.