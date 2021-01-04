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    • Yaşam
    • 04.01.2021 23:06
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    • 04.01.2021 23:30
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    önündeki şiddet larında bir öğrenci "hem 'lı hem de yim" dedi

    'nde DHKP-C marşı okuyan öğrenciler sosyal medyanın gündemine oturdu. Organize bir şekilde polise saldıran marjinal öğrenci grubu, 'Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden' sonra da 'Katil polis üniversiteden defol' sloganlarıyla çekti. Öte yandan lara katılan "" kod adlı bir öğrencinin hem 'lı hem de olduğunu dile getirmesi dikkat çekti.

    takvim.com.tr
    Boğaziçili hem PKK'lı hem de ibne çıktı

    Boğaziçi Üniversitesi'nde toplumun tansiyonunu yükselten gelişmeler yaşanıyor. Terörist, Kemalist, ateist, ve seküler olmayan başarılı bilim insanı Prof. Dr. Melih Bulu'nun Başkan Erdoğan tarafından rektör olarak atanması söz konusu elit kesmi oldukça rahatsız etmişti.

    Sabahtan bu yana üniversitenin Güney Kapısı önünde CHP ve HDP destekli girişilen eylemler ilginç olaylara sahne oluyor.

    Bu yetmezmiş gibi terörize edilen bir grup öğrenci üniversite önünde terör marşları okudu.

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    TERÖR HALAYI: ELLERİNDE SAPANLAR...

    Bir avuç çapulcu, "Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden" sloganlarını atarak halay çekti.

    Ara ara katil polis naraları atan bu öğrenci grupları barikat kuran polise saldırmaktan geri durmuyor.

    Daha önceki haberimizde İngiliz medya kuruluşlarının Gezi'deki gibi Boğaziçi'ndeki şiddet eylemlerine destek verdiğini duyurmuştuk.

    Devam edelim...

    "HEM ÖĞRENCİ, HEM İBNE, HEM DE PKK'LI"

    Sosyal medyaya düşen bir eylemcinin hesabında, terör örgütü PKK'nın alt kuruluşlarının propagandası ortaya çıktı.

    O öğrenci bunu duyuran hesabı alıntılıyarak, "Öğrenciyim, ibneyim, Kürdüm ve bizler susmayacağız, mücadelemiz isyanımızla alevleniyor. İfşa ettiğiniz fotoğraflarımla gurur duyuyorum" dedi.

    Bu tweet toplumun geniş kesimlerince tepki gördü.

    TOPLUMU KIŞKIRTIP KAOS MU OLUŞTURULMAK İSTENİYOR?

    "Boğaziçi'ndeki şiddet eylemlerinde bu sapkın kişileri öne atıp aynı zamanda toplumun hassas sinir uçlarıyla oynanmaya mı çalışılıyor?" sorusunu akıllara getirdi.
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