BİM Steelseries Arctis 1 özellikleri nelerdir? BİM Steelseries Arctis 1 alınır mı?

PC, PS4, Xbox ve Switch de dahil olmak üzere evrensel 3.5mm kablolu bağlantı aracılığıyla tüm oyun platformları için üretilmiştir. Ödüllü Arctis 7'deki hoparlör sürücülerinde olduğu gibi dengeli ses algısı ve özelliklerini vurgular. Ayrı mikrofonlu ve kulaklık jaklarıyla PC'ler için ikili bir 3.5mm adaptör kablosu da bulunmaktadır.

KULLANICI YORUMLARI

BİM'de satılması beklenen kulaklıkla ilgili şu ana kadar yapılan yorumlar da ürünü almak isteyecekler için önemli bir fikir verebilir. Bazı kullanıcılar üründen memnun kalırken bazıları da çeşitli sorunları olduğunu belirtiyor. Yapılan olumlu ve olumsuz yorumlar internette kabul edilebilir bir oranda görünüyor.

"Sesi çok az ses gelmedikten sonra kulaklık almaya ne gerek var. Paketi açtığım için iade hakkım da yok. Yazık oldu"

"Ürün mobil oyunlar için almıştım. Kutu açılımını yaptığımda çok sade parçalar beni karşıladı."