BİM Steelseries Arctis 1 özellikleri nelerdir? BİM Steelseries Arctis 1 alınır mı? BİM marketlerinde her hafta birbirinden hesaplı ürünler satışta oluyor. Aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken ürünler ise genellikle teknolojik ürünler oluyor. Bu haftaki katalogda ise BİM Steelseries Arctis 1 göze çarpıyor ve oyun severler bu ürüne yoğun ilgi gösteriyor. Peki BİM Steelseries Arctis 1 özellikleri nelerdir? BİM Steelseries Arctis 1 alınır mı?
STEELSERIES ARCTIS 1 ÖZELLİKLERİ!
Steelseries Arctis 1 kablolu kulaklık üzerindeki sezgisel kontrollerle anında sesi ayarlayabilir ve mikrofonun sesini kısabilirsiniz. AirWeave kulak yastıkları kulaklarınızı serin ve kuru tutar. Xbox ONE ve Windows 10'da bulunan orijinal 3D uzaysal ses özelliklerini andıran özelliği var.
Gürültü engelleme amacıyla uçak personelinin kullandığı Arctis ClearCast mikrofon özelliği bulunuyor. Baş büyüklüğüne göre kolayca ayarlanabilirken aynı zamanda hafif ve dayanıklı kalması için güvenilir üretilmiştir.
PC, PS4, Xbox ve Switch de dahil olmak üzere evrensel 3.5mm kablolu bağlantı aracılığıyla tüm oyun platformları için üretilmiştir. Ödüllü Arctis 7'deki hoparlör sürücülerinde olduğu gibi dengeli ses algısı ve özelliklerini vurgular. Ayrı mikrofonlu ve kulaklık jaklarıyla PC'ler için ikili bir 3.5mm adaptör kablosu da bulunmaktadır.
KULLANICI YORUMLARI
BİM'de satılması beklenen kulaklıkla ilgili şu ana kadar yapılan yorumlar da ürünü almak isteyecekler için önemli bir fikir verebilir. Bazı kullanıcılar üründen memnun kalırken bazıları da çeşitli sorunları olduğunu belirtiyor. Yapılan olumlu ve olumsuz yorumlar internette kabul edilebilir bir oranda görünüyor.
"Sesi çok az ses gelmedikten sonra kulaklık almaya ne gerek var. Paketi açtığım için iade hakkım da yok. Yazık oldu"
"Ürün mobil oyunlar için almıştım. Kutu açılımını yaptığımda çok sade parçalar beni karşıladı."
"3 parça sadece kulaklık, harici mic, pc uzatma kablosu. Kulaklığı elime aldığımda da aynı sadelik devam etti. Tasarım da gayet sade fakat etkiliydi. Kulaklığı saran nefes alabilen dokusunu hissettirdi. Sadece oyun değil müzik, film gibi platformlar için de kullanılabilirim mesajını verdi. Fakat max. ses düzeyi beni tam tatmin ettiği söylenemez."
"Kablo uzantısı direk bağlantı değil tak-çıkar olsaydı daha mantıklı olurdu. Bozulma kırılmalara karşı çözüm niteliğinde olurdu. Ses kasmadaki tatmin kârlığı yadsınamaz. Ses yalıtımı olarak mobilde %15 seviyelerine kadar çekiyor. Kafada öyle ağırda değil kesinlikle."
"3-4 saat sürekli kullanımda hafif bir kulak ağrısı oluşturdu. Yukarıda ürün hakkında satın alan kişilerin yorumlarına yer verilmiştir."
"Steelseries Arctis 1 kulaklık orta segment bir kulaklık olmasına rağmen iş görür bir cihazdır."